«التكبالي»: وافقوا على بنغازي لانعقاد مجلس النواب حين كانت تعج بالدواعش والآن يرفضونها

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، علي التكبالي، أنه لن تكون هناك حكومة ليبية قوية وصحيحة من دون الاعتراف بالخطأ وتوافق الجميع.

وقال التكبالي، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «العربية الحدث»: “لابد من الاعتراف أنه يجب علينا جميعا أن نخرج من في ليبيا من مرتزقة، وأننا جميعا لن نستطيع أن نحل المشكلة بدون التقارب وجلوسنا وتوافقنا جميعا”.

وأضاف “نحن غضينا النظر عن الاتجاهات السياسية التي تريد أن تحكم ليبيا، لأننا لا نريد لليبيا أن تضيع، فقد رأيت نواب يريدون أن يجتمعوا في صبراتة ورأيت نواب آخرون يريدون الاجتماع في طرابلس، بينما مجموعة ثالثة تنادي ببنغازي كمكان دستوري لاجتماعات مجلس النواب، فنحن أمام انقسام سياسي وعسكري آخر، ولن تحل المشكلة بهذه الطريقة”.

وتابع “المكان الدستوري لانعقاد البرلمان هو مدينة بنغازي، نحن ذهبنا إلى طبرق لأن بنغازي وقتها كانت متعذرة، ففي ذلك الوقت الذي جاء فيه البرلمان، تعلل هؤلاء أن التسليم والاستلام يجب أن يكون في طرابلس، ثم اقترحوا أن تكون بنغازي ولكنها في ذلك الوقت كانت المدينة ممتلئة بالدواعش وأنصار الشريعة”.

واستطرد “حينما يكون هؤلاء الذين يقتلون الشعب ويقطعون رؤوسهم في بنغازي يوافقون على هذا الأمر، والآن يقولون لا نريد أن نذهب لبنغازي، بدعوى أنها ليست آمنة. إذا فهناك مشكلة فعلا وأنه على مجلس النواب أن يتمسك بموقفه وألا يستمع لأي أحد آخر فهو يتبع القانون والدستور وهو الطرف الوحيد المنتخب في ليبيا”.