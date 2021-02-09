مجلس النواب: كوبيش سيلتقي عقيلة في القبة

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كشف مجلس النواب الليبي أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، أكد أنه سيقوم بزيارة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمقر إقامته في مدينة القبة.

ولم يحدد مجلس النواب موعد الزيارة التي أعلن عنها كوبيش.

وقال مجلس النواب أن عقيلة بحث الإثنين هاتفيًا مع كوبيش آخر مستجدات الأزمة الليبية، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على أهمية استكمال المسارين، العسكري والاقتصادي بعد اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

كما أكد عقيلة على أهمية انجاز مرحلة هامة من مراحل الاتفاق السياسي بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي واختيار رئيس للوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، والتي سيتم تشكيلها في الموعد الذي حدده الاتفاق السياسي في جنيف.