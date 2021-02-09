«بعيرة»: أناشد البرلمانيين في كافة ليبيا أن يجمعوا شملهم ويتخذوا القرارات الصائبة

قال النائب أبو بكر مصطفى بعيرة عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة تنتظرها عقبة منح الثقة في ظل خلافات داخل البرلمان المنقسم على نفسه.

وأضاف «بعيرة»، في تصريح لقناة العربية الحدث، رصدته «الساعة24»، أن هناك بديلا مطروحا من قبل الحوار السياسي وهو أنه إذا رفض البرلمان أو تعطل في إعطاء الثقة للحكومة خلال مدة محددة سوف يقوم الحوار السياسي باعتماد هذه الحكومة، ومن هنا تبدأ ثغرة من عدم القانونية والدستورية قد تتسع وينتج عنها نتائج سلبية كبيرة”.

وأكمل؛ ” لايمكن أن يُسمح لمجموعة الـ 75 أن يكونوا بديلًا للبرلمان، ولذلك أناشد البرلمانيين في كافة ليبيا أن يجمعوا شملهم وأن يتخذوا قراراتهم الصائبة والحكيمة في هذا الشأن، ودراسة وضع الحكومة الجديدة من إعطائها الثقة من عدمها”.

وأردف، أن “الحكومة الجديدة قد تكون راضية إلى حد ما عن الوجود التركي في ليبيا، من خلال الممارسات التي مرت بها البلاد خلال السنة الماضية”، وفقًا لكلامه.

وتابع؛ “هناك بعض التصريحات التي أشير إليها من بعض المسئولين الجدد، لا يمانعون كثيرًا في استمرار بعض الاتفاقات بين ليبيا ودول أخرى”، مردفًا؛ ” ويبدو أن هذا الأمر يٌفسر على أنه الاتفاقات التي عقدت بين حكومة السراج و الدولة التركية”، بحسب قوله.

وأوضح أن، هناك الكثير من التعليقات حول وضع الحكومة الجديدة، ولكن أهم الأمور هو أن الليبيين استطاعوا في النهاية أن يروا شيئًا من الضوء في نهاية النفق”.