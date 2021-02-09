ليبيا الان

شكري: : حريصون على إيجاد حل سياسي في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه مع نظيره بحكومة الوفاق إن مصر حريصة على إيجاد حل سياسي تفاوضي في ليبيا «لحفظ سيادتها وصون مقدرات شعبها ».

والتقي وزير خارجية مصر، سامح شكري، الاثنين، نظيره الليبي محمد طاهر سيالة، مؤكدا دعم القاهرة لوصول الجارة طرابلس إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ليبي/ ليبي.

وأوضح بيان للخارجية المصرية، أن شكري “التقى سيالة على هامش الاجتماع الطارئ للجامعة العربية (في القاهرة)”.

ووفق البيان “أكد شكري على ثوابت الموقف المصري تجاه الجارة ليبيا وصولا إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي يحفظ سيادتها ويصون مقدرات شعبها”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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