«الأرصاد»: تأثر الرؤية على الساحل من الخليج إلى طبرق بسبب الأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، ومتوسطة في بعض الأحيانعلى الساحل من الخليج إلى طبرق، بسبب رياح مثيرة للأتربة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية، والرياح جنوبية غربية، وتكون متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، سـرعتها بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج

– درجة حرارة سطح البحر 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء صافية الى قليلة السحب، والرياح جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر، و البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

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