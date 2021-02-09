اتفاقية شراكة وتوأمة بين سبع بلديات في ليبيا وتركيا

التقى وكيل وزارة الحكم المحلي عبدالباري شنبارو أمس الاثنين، في طرابلس، بوكيل وزارة البيئة والتمدن التركية حسن سوفر.

وحضر الاجتماع السفير التركي في ليبيا وعدد من مديري الإدارات بوزارة الحكم المحلي الليبية والتركية.

واتفق الجانبان على وضع شراكة وتوأمة بين سبع بلديات في ليبيا وتركيا إضافة إلى اتفاقية للحرس البلدي بين الجانبين.

يأتي ذلك في ظل تغلغل تركيا للتحكم في مفاصل البلاد، وكانت أنقرة قد دأبت على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق غير المعتمدة حيث تستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة.

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