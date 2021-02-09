مسؤول تركي: نمضي قدما نحو تعزيز التعاون مع ليبيا

التقى نائب وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، حسن سوفر، بالمسؤولين المحليين في ليبيا، خلال زيارته إلى العاصمة طرابلس والتي تستغرق 3 أيام.

وأفادت وكالة الأناضول، الإثنين، أن سوفر والوفد المرافق له والسفير التركي بطرابلس سرهات أكسين، التقوا برئيس بلدية أبو سليم، عبد الرحمن الحميدي، وأعضاء مجلس البلدية، وقاموا بالاطلاع على المشاريع الميدانية للبلدية.

كما التقى المسؤول التركي، برئيس بلدية سوق الجمعة، هشام بن يوسف، وتبادلا وجهات النظر حول الخدمات البلدية.

وقدم بن يوسف عرضا للوفد التركي حول مشاريع البلدية السابقة والمشاريع المخطط لها.

بدوره، أشار سوفر إلى وجود علاقات أخوية وروابط صداقة مشتركة بين البلدين تستند لسنوات عديدة، مؤكدا المضي قدما نحو تعزيز التعاون بين البلدين.