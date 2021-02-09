«الأرصاد»: أجواء دافئة نسبيا خلال النهار على أغلب مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء دافئة نسبيا خلال النهار على أغلب مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم بين 19 و28 درجة مئوية.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس:أجواء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نهار اليوم، قد تسبب في إثارة للأتربة والغبار على بعض المناطق، تتحول يوم الخميس إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (20- 26) مْ، وتسجل انخفاضا يوم الخميس.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

الطقس: أجواء قليلة الغيوم

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (19-25) مْ، على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

الطقس: أجواء صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (25- 28)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: أجواء صافية إلي قليلة الغيوم.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: بين (26-28) مْ.

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