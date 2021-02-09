بن زايد: الإمارات تدعم السلطة التنفيذية الجديدة من أجل حل شامل للأزمة الليبية

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعمه لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، وأن بلاده تدعم العملية السياسية في ليبيا من أجل حل كامل وشامل للأزمة الليبية للوصول إلى مرحلة الاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، هنأ خلاله بن زايد المنفي بتولي رئاسة المجلس الجديد.

وقال مسؤول إعلامي بالمجلس الرئاسي الجديد، في بيان له، إن الاتصال استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين، مؤكدا أن دولة الإمارات ستُقدّم الدعم اللازم للمجلس الرئاسي الجديد.

وذكر البيان أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر في إطار التشاور المنتظم المتبادل بين الطرفين؛ ترسيخاً للعلاقات المتميزة بين البلدين التي تعد أحد الركائز المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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