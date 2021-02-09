رئيس المجلس الرئاسي يلتقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

طرابلس 09 فبراير 2021 (وال) تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور “محمد المنفي ” صباح هذا اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”؛ وذلك لتهنئته علي توليه زمام رئاسة المجلس الرئاسي، وتقديم الدعم له.

كما تناول الاتصال ، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وأهمية تضافر الجهود؛ لمواجهة التحديات القادمة.

كما أكد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور “محمد المنفي ” خلال الاتصال أن فرنسا تدعم وبقوة عملية السلام في ليبيا.

هذا وثمن عاليا، رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي ـ خلال الاتصال ـ اهتمام الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” ودعمه للمجلس الرئاسي الجديد، مُعربًا عن حرص ليبيا على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين.

هذا وقدم الرئيس الفرنسي، دعوة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي من أجل زيارة فرنسا في أقرب وقت ممكن. (وال ـ طرابلس) ف م

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