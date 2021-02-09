شركة الكهرباء: لا ساعات طرح أحمال في جميع المناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدم طرح أحمال في جميع المناطق.

وقالت الشركة إنه لا ساعات طرح أحمال في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، حسب نشرة الأحمال، التي تصدرها بصورة يومية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتسعى شركة الكهرباء إلى التعاون مع شركات من ألمانيا وروسيا وكوريا الجنوبية للقيام بمشروعات جديدة واستئناف العمل في مشروعات بعضها متوقف منذ سنوات؛ وذلك لكي لا تتكرر أزمة انقطاع التيار خلال الصيف المقبل، حيث ترتفع بشدة نسب الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة.

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