مكافحة الأمراض: 679 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 679 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا بينها 507 حالة جديدة و172 حالة مخالطة من إجمالي 3448 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضي.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية تسجيل ( 955 ) حالة شفاء منها 773 حالة في طرابلس فيما توفيت 8 حالات.

وأكد المركز أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا ارتفع إلى 125561حالة منها الحالات النشطة : 17202 والمتعافين : 106377 والوفيات : 1982 حالة