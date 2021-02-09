سيالة وبوقدوم يبحان مسارات العملية السياسية فى ليبيا وتطورات اختيار السلطة التنفيذية

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم مسارات العملية السياسية فى ليبيا والتطورات الأخيرة المتعلقة باختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين، على هامش اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأكد الوزيران، «الدور الإستراتيجي والهام للجمهوية الجزائرية في دعم مسارات السلام فى ليبيا لتحقيق أمنها واستقرارها».

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

والجمعة، أعلنت البعثة الأممية فوز عبدالحميد محمد دبيبة، بتشكيل الحكومة التنفيذية الموقتة، فيما سيترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي.

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