النائبان الأول والثاني لرئيس البرلمان يدعوان دبيبه لتشكيل حكومته

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

دعا النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وأحميد حومه رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبه لتشكيل حكومته في الآجال المحددة وعرضها على المجلس لعقد جلسة بالخصوص.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا أعضاء المجلس لحضور الجلسة التشاورية بمقر المجلس بمدينة طبرق يوم الإثنين القادم لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها للتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها.

وأكد صالح أنه جرى إنجاز مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي واختيار رئيس وزارء لحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها في الموعد المحدد.