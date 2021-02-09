وزير الدفاع التونسي: الوضع في ليبيا يتحسن بفضل التهدئة والحوار

ليبيا – أكد وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي تحسن الأوضاع على الحدود المشتركة لبلاده مع ليبيا بفضل التهدئة والحوارات بين مختلف الأطراف الليبية.

البرتاجي أوضح في تصريح صحفي عقب جلسة مغلقة أمام لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حول الأوضاع الأمنية على الحدود التونسية مع ليبيا تابعته صحيفة المرصد أن الوضع الأمني سيتحسن شيئًا فشيئًا في الأراضي الليبية، وهذا ما سيكون له انعكاس إيجابي على الحدود معها.

وأشار البرتاجي إلى أن أعضاء البرلمان أكدوا ضرورة أن يكون الجيش التونسي على أتم الاستعداد لحماية الحدود من كل محاولات التهريب ومحاولات الجريمة الحدودية المنظمة، فضلًا عن مناقشتهم مدى الاستعداد للدفاع عن الحدود الشرقية مع ليبيا وكل القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية