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المغرب / بوابة افريقيا الاخبارية |

09 February, 2021

اوفد العاهل المغربي الملك محمد السادس، مستشارين من ديوانه لمدينة طنجة لزيارة أسر ضحايا الوحدة الصناعية ومواساتهم ، وتقديم يد المساعدة لهم في ظل الظروف المأساوية التي عاشوها بعد تلقيهم خبر المأساة ، بحسب مصادر محلية .

ووفقا لذات المصادر، فإن مبعوثي الملك محمد السادس، وقوفوا على تفاصيل الفاجعة التي هزت المدينة امس، إثر مصرع 28 شخصا بسبب تسرب سيول الفيضانات إلى داخل معمل سري للنسيج ،واجتمعوا بوالي الجهة وبعدد من المسؤولين.

ومن المنتظر ان يحل وزير الداخلية و كبار المسؤولين الأمنيين و القضائيين بطنجة صباح اليوم الثلاثاء .