ليبيا الان

ألمانيا تقدم دعمها الكامل للسلطة التنفيذية المؤقتة بناءً على خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- توافق رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة مع السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا على أولويات المرحلة المقبلة.

ووفقًا لتغريدة نشرها أوفتشا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد فإن السفير الألماني أجرى أول مكالمة ودية مع الدبيبة، وقدم له التهنئة، مؤكدًا دعم ألمانيا الكامل للسلطة التنفيذية المؤقتة.

وأوضح أوفتشا أنه بناء على خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي توافق مع الدبيبة على الإعداد للانتخابات والمصالحة، وتقديم الخدمات كأولويات للمرحلة المقبلة.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك