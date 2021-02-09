ألمانيا تقدم دعمها الكامل للسلطة التنفيذية المؤقتة بناءً على خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي

ليبيا- توافق رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة مع السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا على أولويات المرحلة المقبلة.

ووفقًا لتغريدة نشرها أوفتشا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد فإن السفير الألماني أجرى أول مكالمة ودية مع الدبيبة، وقدم له التهنئة، مؤكدًا دعم ألمانيا الكامل للسلطة التنفيذية المؤقتة.

وأوضح أوفتشا أنه بناء على خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي توافق مع الدبيبة على الإعداد للانتخابات والمصالحة، وتقديم الخدمات كأولويات للمرحلة المقبلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية