الأرصاد: أجواء دافئة نسبيا على أغلب مناطق البلاد.

توقع المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية اليوم الثلاثاء أن أجواء دافئة نسبيا خلال النهار على أغلب مناطق البلاد.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة والجبل الغربي ستكون الأجواء صافية الى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نهار اليوم قد تسبب في إثارة للأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول يوم الخميس إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى حيث تتراوح ما بين (20- 26) مْ وتسجل انخفاض يوم الخميس.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء قليلة الغيوم والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19-25) مْ ، على اغلب المناطق.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه الى جنوبية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25- 28) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلي قليلة الغيوم والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى ما بين (26- 28 ) مْ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24