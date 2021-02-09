سياله يبحث مع نظيره الجزائري مسارات العملية السياسية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم مسارات العملية السياسية فى ليبيا والتطورات الأخيرة المتعلقة باختيار السلطة التنفيدية الجديدة كما جرى تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سياله أكد خلال اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على الدور الإستراتيجي والهام للجزائر في دعم مسارات السلام فى ليبيا لتحقيق أمنها واستقرارها.