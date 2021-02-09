“العراق” يدرس إمكانية إعادة فتح سفارته في طرابلس

يدرس العراق إمكانية إعادة فتح سفارته في طرابلس للقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي؛ بما يخدم مصالح البلدين تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.

وأعلن عن ذلك وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اجتماعه مع وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية بين البلديْن وسبل التعاون المشترك، إضافة إلى التقدّم المُحرَز في المسار السياسي الليبي لحلّ الأزمة، بإعلان سلطة تنفيذية مُوحّدة.

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