خبير إيطالي: التحديات التي يواجهها المجلس الرئاسي الليبي الجديد صعبة للغاية

قال المحلل السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، إن “التحديات التي يواجهها المجلس الرئاسي الليبي الجديد صعبة للغاية”

وأضاف «روفينيتي»، في تصريحات صحفية، “لكننا نأمل جميعًا أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة نحو المصالحة والاستقرار لصالح الشعب الليبي”.

وتابع؛ «روفينيتي» أن “هناك تحديات عديدة أمام الحكومة الليبية الجديدة، ومنها على وجه الخصوص إخراج المرتزقة من البلاد ودمج ميليشيات طرابلس في القوات النظامية”.

وأردف أن “هناك مشكلة دولية”، متسائلًا؛ “كيف سيتمكن رئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالحميد دبيبة من تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة، وهو خروج القوى الخارجية من البلاد؟”.

وعقب «روفينيتي» على الانتخابات الليبية المقبلة في شهر ديسمبر، قائلًا: “من الصعب ومن المبكر توقع شيء حول هذا الأمر، حيث لم تتشكل حتى الآن كل الأحزاب والحركات السياسية التي ستشارك في الانتخابات”.

وحول الموقف الأمريكي من الوضع في ليبيا، أشار الخبير الإيطالي إلى أن “ليبيا لن تكون أولوية قصوى في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن قد تدخل بين الملفات التي ينبغي متابعتها لأن الوجود الروسي في ليبيا يقلق الأمريكيين”.

تجدر الإشارة إلى أن الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، كانت قد أعلنت عن النتيجة النهائية لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة الجديدة، والتي انتهت بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك أصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.