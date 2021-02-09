ضبط المعتدين على نقطة سقاية بالنهر الصناعي في زليتن

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة – سهل الجفارة»، اليوم الثلاثاء، ضبط المعتدين على إحدى نقاط السقاية التابعة للنهر في زليتن.

ونشرت صفحة المنظومة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا للأضرار الناجمة عن التعدي على تلك النقطة.

وتوجهت بالشكر إلى جهاز الشرطة الزراعية فرع زليتن على سرعة تعاملها مع البلاغ الذي تقدم به بشأن تلك الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مثنية على تعاون الجهاز مها في ضبط المخالفين والمعتدين على مكونات خطوط نقل المياه بالمنطقة الواقعة ضمن الاختصاص.

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