رئيس مجلس الأعمال التركي: دبيبة على علاقة جيدة بتركيا منذ أعوام طويلة

أعرب رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفيل، عن تفاؤله بتعزيز العلاقات التجارية مع ليبيا بشكل أكبر، في ظل تولي عبد الحميد دبيبة، رئاسة الوزراء.

و أكد قرنفيل في تصريحات صحفية أن دبيبة الذي اختير لرئاسة وزراء السلطة المؤقتة في ليبيا، على علاقة جيدة بتركيا منذ أعوام طويلة.

وأضاف: “ينظر إلى دبيبة كرجل أعمال أسهم في تطور ليبيا، وتأسيس حكومة مشتركة بين الشرق والغرب على وجه الخصوص، ستمثل خطوة هامة تنير طريق الاستقرار في ليبيا”.

وتوقع قرنفيل أن تشهد ليبيا استقرارا في ظل حكومة دبيبة التي ستتولى تسيير شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأردف: “أستطيع القول بكل ثقة أن دبيبة له علاقات جيدة مع تركيا، وهو رجل أعمال واسع الأفق، وهذا يفرحنا”.