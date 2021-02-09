«مكافحة الأمراض»: 679 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 955 شخصا ووفاة 8 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 08 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (324).

واستلم المركز عدد (3448) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (635) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (950) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (361) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (141) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (167) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (146) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (215) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (63) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (183) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (307) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (2) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (56) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (19) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (94) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (94) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (2769) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (679) عينة موجبة لفيروس كورونا (507 جديدة + 172 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 193 حالة جديدة

عدد 89 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 30 حالة مخالطة

3.المنشية الجميل

عدد 7 حالة جديدة

4.يفرن

عدد 1 حالة جديدة

5.الزاوية الغرب

عدد 19 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

6.الجفارة

عدد 3 حالة جديدة

7.الرياينة

عدد 3 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 1 حالة جديدة

9.زليتن

عدد 13 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

10.جنزور

عدد 4 حالة جديدة

11.صرمان

عدد 15 حالة جديدة

12.تاورغاء

عدد 2 حالة جديدة

13.غريان

عدد 50 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

14.بني وليد

عدد 5 حالة جديدة

15.اجدابيا

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

16.نسمة

عدد 10 حالة جديدة

17.سبها

عدد 22 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

18.الشاطئ

عدد 13 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

19.القطرون

عدد 4 حالة جديدة

20.مرزق

عدد 1 حالة جديدة

21.البوانيس

عدد 5 حالة جديدة

22.الزاوية المركز

عدد 40 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

23.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

24.الجفرة

عدد 8 حالة جديدة

25.نالوت

عدد 9 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

26.القره بوللي

عدد 4 حالة جديدة

27.المعمورة

عدد 3 حالة جديدة

28.رقدالين

عدد 1 حالة جديدة

29.الاصابعة

عدد 1 حالة جديدة

30.السواني بن ادم

عدد 6 حالة جديدة

31.القلعة

عدد 3 حالة جديدة

32.صبراته

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

33.الماية

عدد 31 حالة جديدة

34.ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

35.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

36.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

37.ظاهر الجبل

عدد 4 حالة جديدة

38.السائح

عدد 9 حالة جديدة

39.مسلاته

عدد 9 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 955 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 773 حالة في طرابلس

2.عدد 47 حالة في سوق الخميس

3.عدد 3 حالات في اجدابيا

4.عدد 7 حالات في الخمس

5.عدد 20 حالة في الزاوية الغرب

6.عدد 39 حالة في مصراته

7.عدد 1 حالة في الزنتان

8.عدد 8 حالات في سبها

9.عدد 11 حالة في قصر بن غشير

10.عدد 34 حالة في الزاوية المركز

11.عدد 12 حالة في صبراته

تفاصيــــــل الــــ ( 8 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في صبراته

2.عدد 1 حالة في اجدابيا

3.عدد 1 حالة في نسمة

4.عدد 1 حالة في الخمس

5.عدد 1 حالة في سبها

6.عدد 1 حالة في الشاطئ

7.عدد 1 حالة في الزاوية المركز

8.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 125561

2.الحالات النشطة : 17202

3.المتعافين : 106377

4.الوفيات : 1982