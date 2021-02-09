كوبيش والمنفي يبحثان آلية عمل الرئاسي الجديد

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بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، الدكتور محمد المنفي، سير عمل المجلس الرئاسي الجديد من حيث تعزيز العملية السياسية وتحديات المرحلة القادمة.

وعُقد الاجتماع، وفقًا لمكتب إعلام المجلس الرئاسي، الإثنين، عبر تقنية الفيديو، وقد تناول أوجه التعاون ما بين المجلس الرئاسي الجديد والبعثة الأممية لدي ليبيا، لحل الأزمة الليبية الراهنة وإيجاد التوافق اللازم ما بين كل الأطراف من أجل نجاح العملية السياسية.

وأكد المنفي لكوبيش، أن المجلس الرئاسي الجديد يسعى لتوحيد جميع مؤسسات الدولة، وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليه، كما أنه سيلتزم بإجراء الانتخابات العامة في الموعد المقرر لها في 24 ديسمبر 2021.