العراق: نتطلع إلى أن تسهم نتائج ملتقى الحوار الليبي في استقرار البلاد

ليبيا – قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده تتطلع لأن تسهم نتائج ملتقى الحوار الليبي في استقرار البلاد.

حسين وخلال كلمة له في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي انطلق بمقر الجامعة العربية في القاهرة أمس الإثنين لبحث الأوضاع العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية قال: “يسُرني أن استثمر هذه المناسبة لأتقدم بخالص التهنئة للأشقاء الأعزاء في دولة ليبيا بمناسبة إعلان نتائج تشكيل اللجنة التنفيذية التي انبثقت عن نتائج ملتقى الحوار السياسي”.

وأضاف: “ونتطلع إلى أن تكون انطلاقة مثمرة لتشجيع عوامل الاستقرار والأمن في ليبيا”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية