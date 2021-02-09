العراق تعلن إمكانية إعادة فتح سفارتها في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائه نظيره الليبي محمد سياله إمكانية إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.

وهنأ الوزير العراقي نظيره الليبي خلال لقائهما على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بإعلان تشكيل السلطة التنفيذية التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي، الذي يعد انطلاقة مثمرة لإعادة الاستقرار والأمن الى ليبيا ووجه دعوة لسياله بزيارة العراق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة خارجية العراق

من جانبه إستعرض سيالة الوضع الحالي في ليبيا وعوامل استقراره وسبل عودة الحياة الطبيعية فيها، مُبدياً استعداد ليبيا لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس، وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.