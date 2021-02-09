للمرة الثالثة.. محادثات ليبية دستورية في “الغردقة”

للمرة الثالثة؛ تستضيف مدينة الغردقة، اليوم، مُحادثات دستورية بين الأطراف الليبية لمدة ثلاثة أيام؛ لإيجاد قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات.

ومن المقرّر أن تبحث الجولة الثالثة، مسألة إجراء الانتخابات، كما ستُناقش الاستفتاء على الدستور ووضع الأطر التأسيسية للمرحلة الانتقالية، المّقدرة بنحو عشرة أشهر؛ بغية الوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد نهاية العام الجاري.

وستتطرق إلى إزالة العراقيل المتعلقة بقانون الانتخابات، والنظام الدستوري الذي سوف يُنظّم عمل هذه المرحلة ويُنظّم عمل الحكومة والمجلس الرئاسي.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، قد أكد أنهم يحملون في جعبتهم رؤية “دبلوفنية”، موضوعية، وواقعية؛ للحفاظ على الاستحقاق الدستوري من الضياع.

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