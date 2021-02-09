نشرة الصيد البحري: تأثر الرؤية على الساحل من الخليج إلى طبرق بسبب الأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في نشرته البحرية، ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، ومتوسطة في بعض الأحيان على الساحل من الخليج إلى طبرق، بسبب رياح مثيرة للأتربة.

ففي الساحل من رأس اجدير إلى سرت، السماء صافية، والرياح جنوبية غربية، وتكون متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، سـرعتها بين 05 و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج، و درجة حرارة سطح البحر 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

أما الساحل من الخليج إلى طبرق، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ودرجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

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