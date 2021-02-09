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الارصاد توضح توقعات الطقس في ليبيا اليوم 9-2-2021 واليومين القادمين.. موعد جديد لانخفاض الحرارة

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، أن تميل الأجواء للدفء نهارا على اغلب مناطق البلاد حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم ما بين 20-27م، مع رياح جنوبية غربية نشطة نسبيا نهار اليوم على مناطق الشمال الغربي قد تسبب في اثارة للغبار احياناً.

انخفاض الحرارة
وبحسب النشرة الوية فتسجل الحرارة انخفاضا نسبيا يوم الخميس على مناطق الشمال الغربي.

وفيما يلي تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الثلاثاء 09 –02– 2021:

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
الطقس: أجواء صافية الى ظهور بعض السحب، والرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نهار اليوم قد تسبب في إثارة للأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول يوم الخميس إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: حيث تتراوح ما بين (20- 26) مْ وتسجل انخفاض يوم الخميس.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
الطقس: أجواء قليلة الغيوم، والرياح : جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19-25) مْ ، على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
الطقس: أجواء صافية، والرياح: متغيرة الاتجاه الى جنوبية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 28) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
الطقس: أجواء صافية إلي قليلة الغيوم. والرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: ما بين (26- 28 ) مْ.

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اليوم الثلاثاء 02- 1202م الأحوال الجوية بداية F-270 خلال النهار على اغلب مناطق .البلاد ملخص عام أجواء إثارة للأتربة والغبار على بعض الطقس أجواء صافية الى السحب الرياح معتدلة نشطة اليو المناطق تتحول يوم الخميس إلى شمالية غربية معتدلة السرء درجات الحرار القصوى -20) (26 وتسجل انخفاض يوم الخميس الخليج الطقس أجواء قليلة الرياح جنوبية غربية جنوبية درجات. الحرارة القصوى اغلب .المناطق السرعة. الطقس أجواء .صافية متغيرة الاتجاه جنوبية شرقية معتدلة إلى القصوى تتراوح بين -25) (28 الخميس النشرات رئيس الغويل الطقس: أجواء صافية إلي قليلة :الرياح شمالية درجات الحر القصوى بين عبدالحكيم السائح‏'‏

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