برلماني إيطالي يطالب بلاده النظر في الطلب الأممي لمراقبة الهدنة في ليبيا

ليبيا – قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الايطالي بييرو فاسينو إنه على إيطاليا النظر في أي طلب لإرسال مراقبين لمراقبة الهدنة في ليبيا.

فاسينو وفي تصريحات خاصة لوكالة “نوفا” الإيطالية أمس الإثنين في تعليق على القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول إرسال فريق مراقبين لسرت، أضاف:” أنه لأمر إيجابي جدًا أن الامم المتحدة قررت إرسال مراقبين، بما فيه من الاتحاد الأوروبي أيضًا”.

وتابع البرلماني الإيطالي أن الأمر متروك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ليقرروا الدول المناسبة ليكونوا جزءًا من قوة التدخل، معتبرًا أن القرار صحيح في حد ذاته.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية