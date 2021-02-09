الوفاق تعيد تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل.

جاء ذلك في قرار أصدره الرئاسي برقم (121) لسنة 2021 ميلادية، وتضمن القرار تعيين خالد موسي عبد المجيد السكران رئيسا لمجلس الإدارة.

كما تضمن التشكيل الجديد عضوية كل من؛ عبد السلام محمد عبدالحفيظ سعد، وموسى علي الحسن، والمعتز رمضان بوبكر الشيخي، وخالد عبد الله حسن اللبار، والصالحين محمد الصالحين بسيكري، وأحمد فرج الكاديكي.

وألزم الرئاسي، الجهات المختصة بتنفيذ القرار، مع العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه.

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