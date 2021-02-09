بعد لقائه سياله.. وزير خارجية العراق: هناك إمكانية لإعادة فتح سفارتنا في ليبيا

قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إن هناك إمكانية إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية العراقي ونظيره المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد طه سياله، على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأوضحت الخارجية العراقية في بيان لها، أن سياله استعرض خلال اللقاء الوضع الحالي في ليبيا وعوامل استقراره وسبل عودة الحياة الطبيعية فيها، مُبدياً استعداد بلاده لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس، وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.

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