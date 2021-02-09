ناقشا إمكانية إعادة فتح السفارة في طرابلس.. «سيالة» يلتقي  وزير الخارجية العراقي 

التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بوزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون المشترك.

وهنأ وزير الخارجية العراقي «سيالة» بمناسبة إعلان نتائج تشكيل اللجنة التنفيذية التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي،الذي يعد انطلاقة مثمرة لإعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا.

وتناول اللقاء، طرح الجانب العراقي فكرة إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، للقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.

وبدوره استعرض «سيالة» مستجدات الأوضاع الليبية، وعوامل استقراره و سبل عودة الحياة الطبيعية فيها،مُبدياً استعداد ليبيا لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس،وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.

وفي ختام اللقاء، وجه وزير الخارجية العراقي الدعوة لوزير خارجية الوفاق لزيارة العراق.