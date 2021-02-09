العباني يطالب المجتمع الدولي بمساعدة السلطة التنفيذية الجديدة على أداء مهمتها

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني، أن المشكلة ليست في منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة بقدر ما تكمن في قدرة البرلمان نفسه على عقد جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة.

ورجح العباني، في تصريح صحفي، عدم قدرة السلطة التنفيذية الجديدة التي تم انتخابها مؤخرًا على تنفيذ استحقاقات المرحلة الجديدة بسهولة، نظرًا لتعدد جهات الصراع من جهة، وانتشار السلاح في يد المليشيات التي تدين بولائها لجهات خارجية من جهة أخرى.

وأضاف العباني، أنه بإمكان الدول الفاعلة في المشهد الليبي أن تساعد السلطة الجديدة على تلك المهمة.

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