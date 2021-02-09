انطلاق فعاليات الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي بالغردقة

بدأت اليوم الثلاثاء بمدينة الغردقة، فعاليات الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي خلال الفترة من 9-11/ 2/ 2021، بحضور وفدى مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح؛ بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور.

وفي أول ظهور رسمي له عقب توليه المنصب خلفا لستيفاني ويليامز، أعرب المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا بالإنابة، يان كوبيتش، عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستوري، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع؛ كونه يمس المواطن الليبي بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذي يسعون إليه الشعب الليبي منذ سنوات.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي خلال كلمته بالاجتماع كلمته، على أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة، ومخرجات اللجنة العسكرية (5+5).

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