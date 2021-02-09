تعرف على تفاصيل افتتاح الجولة الثالثة من المسار الدستوري في الغردقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

أكد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل خلال افتتاح أعمال اجولة الثالثة من المسار الدستوري الذي ترعاه الأمم المتحدة وتستضيفه مدينة الغردقة بمصر على دعم القاهرة للتوافق في ليبيا ودعم المسارات المختلفة للحوار متمنياً ان تُكلل أعمال هذه الجولة بالنجاح.

وبين المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المبعوث الأممي الجديد لليبيا يان كوبيتش تقدم في كلمته عبر الاتصال لمرئي بالشكر لوفدي مجلس النواب والدولة والمفوضية العليا للانتخابات متمنياً التوفيق لهم في الوصول إلى قاعدة دستورية صحيحة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد.

كما تضمنت الجلسة بحسب بليحق كلمات ترحيبية لرئيسي وفدي مجلسي النواب والدولة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، انتقلت بعدها أعمال الجلسة إلى مغلقة لانطلاق مباحاثات الجولة الثالثة من المسار الدستوري.

ويشارك في الجولة الثالثة من حوارات الغردقة وفدي مجلسي النواب والدولة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ومسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا.