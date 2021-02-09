ليبيا.. إصابات كورونا في تزايد رغم ارتفاع حالات الشفاء

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع تسجيل 955 حالة شفاء خلال نفس اليوم.

كما أعلن المركز، تسجل ثمان حالات وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا مقسمة بالتساوي على عدد ثمان مناطقة ليبية.

وأوضح المركز، في تحديثه اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الإثنين، أنه استلم 3448 عينة موزعة على المختبرات، وبعد فحص العينات، كانت النتائج 2769 عينة سالبة و679 موجبة (507 جديدة + 172 مخالطة).

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بالفيروس إلى 125561 منها 17202 حالة نشطة و106377 حالة تعافي و1982 حالة وفاة.