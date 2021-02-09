انطلاق الجولة الثالثة من المسار الدستوري في الغردقة

انطلقت أعمال الجولة الثالثة للمسار الدستوري، صباح اليوم الثلاثاء، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتستضيفه مدينة الغردقة المصرية، بحضور وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ومسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن الجلسة الافتتاحية اليوم انطلقت بكلمة عبر الإتصال المرئي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، أكد خلالها دعم القاهرة للتوافق في ليبيا والمسارات المختلفة للحوار، متمنيا أن تكلل أعمال الجولة بالنجاح.

ثم تحدث المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش عبر وسائل الاتصال المرئي أيضا، حيث تقدم بالشكر لوفدي مجلس النواب والدولة والمفوضية العليا للانتخابات، متمنيا التوفيق لهم في الوصول إلى «قاعدة دستورية صحيحة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد».

وأشار بليحق أن الجلسة تضمنت كلمات ترحيبية لرئيسي وفدي مجلس النواب والدولة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ثم عقدت بعدها جلسة مغلقة.

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