وزير خارجية تركيا الأسبق: أنقرة تعرقل الحل السياسي في ليبيا بهدف السيطرة على ثرواتها

قال وزير الخارجية التركي الأسبق، يسار ياكيس، إن عدم إعلان تركيا خطة لسحب وجودها العسكري من ليبيا، يمنع التوصل إلى نتيجة مرضية للعملية السياسية، متوقعًا أن تواجه تركيا ضغوطًا من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في الفترة المقبلة، لإخراج مرتزقتها من ليبيا.

وأشار ياكيس، إلى أن أنقره لا تريد التخلي عما اكتسبته من ليبيا، لأن كل هدفها هو السيطرة على ثروات البلاد من النفط، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية التركية رحبت مرة أخرى باختيار السلطة الجديد في ليبيا، ولكن أيضًا دون أي إشارة إلى خطة لسحب وجودها العسكري.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكد أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن تتم عملية تبديل مرتزقة خلال ساعات، حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سوريا، مقدرة عددهم بنحو 140 مقاتلا، مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سورية نحو تركيا ومنها إلى ليبيا.

وأوضح مراقبون أن عدم إعلان تركيا خطة لانسحابها من ليبيا يكشف على التوالي أطماعها في ثروات البلاد المتواصلة ونهبها لموارد ليبيا، حتى لو عرقل ذلك الجهود الدولية الحثيثة للخروج من الأزمة وفق أجندة تنتهي بإجراء انتخابات نهاية العام لاختيار السلطة الدائمة في البلاد.

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