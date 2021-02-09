اقتصادي تركي: «دبيبة» رجل أعمال واسع الأفق وهذا يفرحنا

أكد مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، أنه متفائل بتعزيز العلاقات التجارية مع ليبيا بشكل أكبر، في ظل تولي عبد الحميد دبيبة، رئاسة الوزراء.

وقال قرنفيل، في تصريحات لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، في العاصمة الليبية طرابلس في إطار زيارة عمل: “دبيبة الذي اختير لرئاسة وزراء السلطة المؤقتة في ليبيا، على علاقة جيدة بتركيا منذ أعوام طويلة، كما ينظر إلى دبيبة كرجل أعمال أسهم في تطور ليبيا، وتأسيس حكومة مشتركة بين الشرق والغرب على وجه الخصوص، ستمثل خطوة هامة تنير طريق الاستقرار في ليبيا”، بحسب قوله.

وأضاف “أتوقع أن تشهد ليبيا استقرارا في ظل حكومة دبيبة التي ستتولى تسيير شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وأستطيع القول بكل ثقة أن دبيبة له علاقات جيدة مع تركيا، وهو رجل أعمال واسع الأفق، وهذا يفرحنا”.

وتابع “نعتقد أن صادراتنا إلى ليبيا ستزداد بسرعة وسنختتم 2021 بأرقام أفضل من خلال تعزيز الروابط القوية بين البلدين بشكل أكبر، حيث يمكننا الوصول بحجم الصادرات إلى 10 مليارات دولار في الأعوام المقبلة، كما أنه يمكننا زيادة نشاطنا في السوق الإفريقية عبر ليبيا”.

واستطرد “التطورات الإيجابية على صعيد العلاقات السياسية بين تركيا وليبيا، خلال الفترة الأخيرة، أسهمت في إنعاش الأنشطة التجارية لرجال الأعمال الأتراك في المنطقة مجددا، فحجم الصادرات التركية إلى ليبيا بلغ 1.5 مليار دولار عام 2020، فيجب على رجال الأعمال الأتراك أن يكونوا مستعدين للخطوات القادمة في العلاقات التجارية، بالتوازي مع تطور العلاقات السياسية خلال الفترة القادمة”.

وأوضح أن مجلس الأعمال التركي الليبي الذي يتولى رئاسته، يعتزم افتتاح أحد أول مراكزه اللوجستية الخارجية في ليبيا، وأن العمل جار بهذا الخصوص، قائلا: “تتركز مزايا المركز اللوجستي، حول أن البضائع المتجهة من تركيا إلى ليبيا، تصل عبر البحر في 3 أيام، وأنه مع فتح طريق تجاري آمن من ليبيا إلى الداخل الإفريقي، ستنخفض مدة تسليم المنتجات إلى عمق القارة السمراء ما بين أسبوع وأسبوعين”.