<br /> إزالة السواتر الترابية من خطوط التماس بالطريق الساحلي لفتح الطريق الرابط بين سرت و مصراته<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا إزالة السواتر الترابية من خطوط التماس بالطريق الساحلي لفتح الطريق الرابط بين سرت و مصراته 09 February, 2021 رابط مختصر



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