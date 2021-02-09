ليبيا الان إزالة السواتر الترابية من خطوط التماس بالطريق الساحلي لفتح الطريق الرابط بين سرت و مصراته تم النشر منذُ دقيقة واحدةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> إزالة السواتر الترابية من خطوط التماس بالطريق الساحلي لفتح الطريق الرابط بين سرت و مصراته<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا إزالة السواتر الترابية من خطوط التماس بالطريق الساحلي لفتح الطريق الرابط بين سرت و مصراته 09 February, 2021 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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