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إزالة السواتر الترابية من خطوط التماس بالطريق الساحلي لفتح الطريق الرابط بين سرت و مصراته

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> إزالة السواتر الترابية من خطوط التماس بالطريق الساحلي لفتح الطريق الرابط بين سرت و مصراته<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

إزالة السواتر الترابية من خطوط التماس بالطريق الساحلي لفتح الطريق الرابط بين سرت و مصراته

09 February, 2021

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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