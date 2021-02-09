رفع العزل الصحي عن حقل البيضاء بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط رفع العزل الصحى الكامل عن حقل البيضاء، بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة جائحة كورونا.

وأظهر خطابا من مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة، موجه إلى رئيس لجنة الإدارة، توصيات برفع العزل الصحي عن الحقل، وجاء فيه إنه بالإشارة إلى سياسة الصحة والسلامة والبيئة المعتمدة بشركة الخليج العربي للنفط والتي تسعي من خلالها الشركة إلى الحد والتقليل من أي تأثيرات سلبية أو مخاطر مهنية على صحة وسلامة المستخدمين، وبناء على مذكرة مراقب حقل البيضاء، فإن إدارة الصحة والسلامة والبيئة توصي برفع الحجر الصحي عن حقل البيضاء».

وأوضح الخطاب أن التوصية جاء بشرط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

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