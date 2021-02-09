ضبط المعتدين على إحدى نقاط السقاية التابعة للنهر الصناعي العظيم في زليتن

أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة «الحساونة – سهل الجفارة»، اليوم الثلاثاء، ضبط المعتدين على إحدى نقاط السقاية التابعة للنهر في زليتن.

ونشرت صفحة المنظومة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا للأضرار الناجمة عن التعدي على تلك النقطة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل غياب تام لحماية هذه الآبار الاستراتيجية والحيوية المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن الجبل الغربي ومدينة الشويرف والمناطق المحيطة وتردي الوضع الأمني بالمنطقة.

وناشدت إدارة النهر الصناعي العظيم عدة مرات السلطات التشريعية والتنفيذية لحماية هذه الحقول ومكونات مشروع النهر الصناعي، منبهة إلى خطورة هذه الاعتداءات، التي ستكون سببا في إيقاف الإمداد المائي إلى تلك المدن.

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