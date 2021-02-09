«كوبيتش»: «اجتماع الغردقة» يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء

انطلقت اليوم الثلاثاء، جولة الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي في مدينة الغردقة، بحضور وفدي مجلسى النواب والمجلس الاستشاري، برعاية الأمم المتحدة.

ويشارك في الاجتماع الذي يستمر من ٩ إلى 11 فبراير 2021 بمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي.

وألقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد، يان كوبيتش، خلال كلمته في المؤتمر عن طريق تطبيق “زووم” -في أول ظهور رسمي له عقب توليه المنصب خلفا لستيفانى ويليامز- عبر فيها عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستوري، مشيرًا إلى “أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به”.

ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي، في كلمته، على “أهمية استثمار الأجواء اللإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليًا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية (5+5)”.