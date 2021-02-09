أوفتشا: ألمانيا تقدم الدعم الكامل للسلطة التنفيذية الليبية المؤقتة

أعربت السفارة الألمانية في ليبيا أمس الاثنين، عن ترحيبها بالمجلس الرئاسي الجديد.

وأوضح أوليفر أوفتشا في تغريدة له عبر تويتر، أنه أجرى مع رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد الدبيبة، مكالمة هاتفية هنئه خلالها بالمنصب الجديد.

وأضاف أوفتشا أنه نقل للدبيبة تقديم برلين الدعم الكامل للسلطة التنفيذية الليبية المؤقتة.

ودعا أوفتشا جميع الأطراف إلى الالتزام بخارطة طريق ومخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي، موضحا أنه تم الاتفاق على الإعداد للانتخابات والمصالحة وتقديم الخدمات كأولويات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24