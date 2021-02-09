البدء بتشغيل معمل الاوكسيجن بمستشفى العافية ببلدية الجفرة

بدأ الفنيون المختصون بمستشفى عافية الجفرة بهون عملية التشغيل التجريبي لمعمل تصنيع الاوكسجين الذي تم استلامه مؤخرا من وزارة الصحة بحكومة الوفاق .

واوضح رئيس قسم الصيانة بمستشفى عافية أن المصنع ينتج يوميا خمسة وثلاثين متر مكعب بمعدل ثلاثين اسطوانة كمرحلة اولية بعد ان تم توصيل امدادات الكهرباء من قبل الشركة العامة للكهرباء بالجفرة بدات عملية تشغيل المصنع واجريت التجارب الاولية حيث تم تعبئة اربعة اسطوانات اوكسجين تم توزيعها على اقسام العناية والعمليات واجريت عمليات جراحية فعلية باستعمال الاوكسجين المنتج .