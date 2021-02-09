العمل التطوعي بهون يشرع في حملات تنظيف مدارس هون‎

اطلق فريق العمل التطوعي بهون حملة شوارعنا لاجراء الصيانات الجزئية وتنظيف وتجهيز عددا من المدارس بالمدينة استعدادا للعام الدراسي الجديد .

واستكمل فريق حملة شوارعنا بالتعاون مع شباب الكشافة اعمال تجهيز مدرسة هون المركزية للتعليم الاساسي واجراء الصيانات اللازمة من بينها صيانة دورات المياه وامدادات مياه الشرب وشبكة الكهرباء والابواب والنوافذ وتقليم الاشجار والطلاء للفصول اضافة الى اعمال النظافة الصيانة وتركيب زجاج النوافذ بمدرسة محمد كامل مصطفى الثانوية للبنات اضافة لقيامها اجراء اعمال نظافه شاملة للفصول والمعامل والممرات والفناء الخارجى اضافة الى تركيب المقاعد الدراسيه للطلاب بمدرسه عبدالله الهوني الثانويه.