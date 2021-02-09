ديوان المحاسبة ومركزي البيضاء يبحثان المشروعات في بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

تابع رئيس ديوان المحاسبة البيضاء عمر عبدربه صالح خلال اجتماعه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، البيضاء علي الحبري وعددا من المسؤولين ببلدية بنغازي مشروعات مدينة بنغازي المتعاقد عليها والتي من المزمع التعاقد عليها من جانب اللجنة التسييرية للبلدية.

وبين المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الديوان بحث أوضاع العشوائيات في المدينة وضواحيها، وإيجاد السبل الكفيلة بوقف تمددها كما جرى مناقشة إحكام الرقابة المالية والفنية على الدفعات التي يتم صرفها لأدوات التنفيذ المتعاقد معها، والالتزام بإحالتها عقب الصرف مباشرة للديوان لتولي التحقق من صحة وسلامة الوثائق المتعلقة بالصرف طبقاً لما نص عليه القانون رقم (24) لسنة 2013م بتعديل أحكام القانون رقم (19) لسنة 2013م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، وقد التزم الديوان بالعمل على سرعة فحصها ومراجعتها ومتابعة المشروعات وإبداء الرأي الفني والمالي فيما يتقرر صرفه عليها.

وحضر اللقاء عميد بلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة عقود لجنة استقرار بنغازي علي ابحيري.