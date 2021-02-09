اللجنة العليا لمكافحة كورونا تتفقد الوضع الوبائي في البريقة

أوصت اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا، بالتشديد في تطبيق الإجراءات الإحترازية، ورفع درجة التأهب القصوي في مدارس مدينة البريقة، لمنع تفاقم الوضع الوبائي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس اللجنة، الصالحين مجيد، رفقة اختصاصي الوبائيات باللجنة، عماد بوشكم، إلى مدينة البريقة، للوقوف على الوضع الوبائي هناك.

حيث تم وضع خطة بزمن معين لأخذ مسحات عشوائية من المدارس، كما تم إعلام الجهات المختصة باستمرار المسح العشوائي لمدة لا تزيد عن 3 أيام، وبناء على النتائج يتم أخذ القرار باستمرار الدراسة من عدمه.

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